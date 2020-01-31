جميلة عوض: «طالبات المدارس الحكومية لهن طبيعة مختلفة»

أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها بنجاح فيلم "بنات ثانوي"، قائلة: "لم أكن أتخيل كل ردود الأفعال هذه".وأضافت الفنانة جميلة عوض، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "أون ست"، المذاع على فضائية "ON E"، اليوم الجمعة، أنها غير مهتمة بالسوشيال ميديا، لكنها تتابع فقط ولا تهتم كثيرا، مشيرة إلى أن اهتمامها ينصب أكثر على "هاتفها الخاص".وتابعت: "لم أكن أهتم بصفحتي على "إنستجرام" وعرض صوري عليه، وإنما حدث ذلك مؤخرًا".وأوضحت أن أكثر ما أعجبها في دورها في فيلم "بنات ثانوي" هو أنها تجسد دور فتاة في مدرسة حكومية، مشيرة إلى أن طالبات المدارس الحكومية لهن طبيعة مختلفة فهن يتمتعن بالضحك واللعب والغيظ فى بعض الأحيان.وأشارت إلى أن هناك مشهدا صعبا تعرضت فيه للضرب، قائلة: "كنت بضرب وبنضرب ضرب مبرح، واتخربشت في إيدي واتعورت، وكان فيه مشهد كلهم ضربوني وصعبت عليهم".