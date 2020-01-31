رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:18 م
الزفة الإسكندرانى
الزفة الإسكندرانى
جمال عاشور
طباعة
قدمت الإدارة المركزية للشئون الفنية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، على المسرح الكبير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عرضا فنيا لفرقة الحرية للفنون الشعبية، وقدموا خلاله مجموعة من الرقصات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندرى الذى تمتزج فيه ثقافات وعادات بلدان البحر الأبيض المتوسط منها "عمار يا إسكندرية، الزفة الإسكندرانى، الصيادين، التنورة، حلاوة شمسنا" والتى تفاعل معها جمهور معرض الكتاب.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى تشارك به الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتميزة ويقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف.

أنشئت الفرقة فى أواخر التسعينيات واعتمدت كفرقة قومية تمثل مصر في المهرجانات الدولية، وتضم 50 عضوًا ما بين راقصين وراقصات وموسيقيين، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وحازت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، من أهم مشاركتها الدولية "الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، تركيا"، كما شاركت أيضا فى مهرجان "زيجت الجزيرة" وقدمت أول عروضها في إحدى الجزر القريبة من نهر الدانوب بمدينة بودابست عاصمة المجر، ورغم مشاركة أكثر من 30 دولة في المهرجان، إلا أن الفرقة وجدت استقبالًا وحفاوة بالغة وتفاعل معها الجمهور من مختلف الدول.
الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)
الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)
الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)
الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)
الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)
الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)
الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)
الزفة الإسكندرانى تجذب جمهور معرض الكتاب (صور)

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

منذ حوالي 13 ساعة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

منذ حوالي 5 ساعات

«الصحة» تكشف لـ«الدستور» خطة استقبال المصريين العائدين من الصين

الصور

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

الأكثر قراءة

مصرع 3 صحفيين في حادث مروري بالإسكندرية

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
د.كريمة الحفناوى
التعسف الإدارى جريمة عنف ضد الإنسان
صفاء النجار
لم يكن ذلك مُقدَّرًا
المزيد

الثقافة

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب