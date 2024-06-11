خدمات مرورية مهمة بسبب أحد المحاور بمحيط طريق السخنة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ أعمال إصلاح بمنزل كوبرى تقاطع محور محمد نجيب مع طريق العين السخنة (المخرج القادم من مناطق سوق السيارات إتجاه القاهرة) ما يستلزم (الغلق الكلى للمنزل المشار إليه) مع تحويل حركة المركبات الإتجاه القادم من مناطق سوق السيارات استكمال السير بمحور محمد نجيب فالدوران والعودة من ميدان (محطة وقود OLA) فمخرج كوبرى محمد نجيب إتجاه طريق السخنة إتجاه القاهرة على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إعتبارًا من الساعة 4 مساءًا اليوم الثلاثاء 11/6/2024 ولمدة 48 ساعة.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.