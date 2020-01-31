طالب يضرب زميله بـ«برجل» فى عينيه داخل المدرسة.. «فيديو»

أصيب الطالب أحمد رضا، بالصف الثاني الإعدادي، بانفجار في قرنية العين، بعدما ضربه زميله بحقيبته التي كانت تحتوي على برجل، وهو ما أدى لانفجار القرنية.وقال الطالب في لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»، إنه سقط مغشيًا، وعندما فاق سألته المدرسة إن كان بحيازته مالًا ليستقل «توك توك» ويذهب إلى المستشفى، وأضاف أحمد: «أنا خفت فروحت لوالدتي».من ناحيتها، قالت والدة الطالب، إنها أخذته إلى مستشفى النور المحمدي وظلت تنتظر من وقت العصر للساعة 11 ونصف ليلا، ثم طلب منها الذهاب إلى مستشفى قصر العيني لإجراء جراحة عاجلة، وأجريت الجراحة، مشيرة إلى أن ابنها يحتاج لجراحة أخرى بعد شهرين ليستعيد نظره.وأوضحت أنها ذهبت إلى المدرسة في اليوم التالي تطلب بيانات الطالب الذي اعتدى على ابنها، ورفضت إدارة المدرسة إعطائها أي بيانات، وطلبت منها أن تدعي إصابة ابنها في مكان آخر أو أنه سقط لوحده؛ وذلك ليعاد له الامتحان الذي تخلف عنه.وأشارت الأم إلى أن اسرة الطالب المعتدي، جاءت إليها، لكنها لن تتخذ أي إجراء تنازل إلا بعد شفاء ابنها، واستعادته لبصره.واستنكر الإعلامي شريف عامر، موقف إدارة المدرسة، وعدم اتخاذها الإجراءات الإسعافية لعلاج الطالب المصاب، أو معاقبة الولد المعتدي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين بالمدرسة.