صلاح فضل: الإخوان زرعوا ألغام الفكر الديني المتطرف في مصر

قال الدكتور صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إن الأرض المصرية كانت مزروعة بالألغام الدينية، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا قد تمكنوا منذ عهد الرئيس السادات في زرع ألغام الفكر الديني المتطرف، كما أنهم اختطفوا الأرضية الشعبية من النخبة الثقافية، متابعا: "نجيب محفوظ قال إذا منح المصريون الإخوان أصواتهم الانتخابية بشكل كبير في يوم من الأيام، يبقى المصريين يستاهلوا إنهم ينكوو بنارهم".وأضاف صلاح فضل خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، أنه في مايو 2011 بعد ثورة يناير، كان التحرير مضطربا، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، دعا المثقفين وكبار العلماء للحوار عن مستقبل مصر.كما أوضح الكاتب والمفكر صلاح فضل، أن التاريخ الحضاري لمصر من ثقافة عربية بأبعادها الفرعونية والقبطية والبيزنطية والإسلامية هي ما صنعت السبيكة المصرية، مشيرًا إلى أن الأعماق المصرية انصهرت بها تيارات كثيرة جدًا.