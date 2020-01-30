حنان أبو الضياء: شخصيات استوقفتني في كتاب «عباقرة الظل»

قالت حنان أبو الضياء، إن هناك عدة شخصيات استوقفتني وأحببتها جدًا من كتاب عباقرة الظل وهم: محمد عبدالقدوس، الكاتب أخرج ما بداخله بالرغم من مشاهده البسيطة، عبر عنه بشكل جيد، كما كتب عن حسين عسر وصفه كأنه يرسم بورتريه.أضافت أبو الضياء، خلال مناقشة كتاب "عباقرة الظل" تأليف مصطفى بيومي، بقاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أن المدخل إلي شخصية عبدالعظيم عبدالحق، يجذب القارئ بشكل مبهر تم تقديمها بشكل توصيفي وتلوين ما بداخلها.أوضحت أبو الضياء أن الكاتب لم ينظر إلى ديانة الشخصيات التي كتب عنها، بل كتب بشكل حيادي وموضوعي وإنسانية عالية جدًا فكل شخصية وضع لها ثقلها وأعطاها حقها بصدق كأنه يكتب من أعماق قلبه، وكأنهم أفراد أسرته.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.