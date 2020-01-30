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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

المحرصاوي يشارك في افتتاح ملتقى شباب العالم الإسلامي

الخميس 30/يناير/2020 - 11:32 ص
المحرصاوي
المحرصاوي
محمد جعفر
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يشارك الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، فى افتتاح ملتقى الشباب السادس، والذى تنظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان " الشباب والمبادرة "، ويرافقه الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد أبو طالب مستشار شيخ الأزهر والأمين العام المساعد للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والاغاثة، وبمشاركة لفيف من طلاب جامعة الأزهر مصريين ووافدين، إضافة إلى طلاب من مختلف الجامعات المصرية، والذى يستمر حتى السبت الموافق 1 فبراير 2020 م.

يحضر الافتتاح الدكتور عبد الحميد المزروع مساعد الأمين العام للندوة العالمية لشباب العالم الإسلامى، والمهندس خالد الشكر مدير مكتب القاهرة، والدكتور مصطفى الشيمى مدير عام المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة.

و يتضمن الملتقى السادس العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية، وثقافية، واجتماعية، وفنية، إضافة إلى أنشطة علمية من خلال العديد من المحاضرات القيمة، والتي يحاضر خلالها العديد من العلماء فى مختلف المجالات.

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