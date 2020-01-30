طارق الشناوي يطلب الدعاء لنادية لطفي

علق الناقد طارق الشناوي، على الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى التى تتواجد حاليا بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مطالبًا جماهيرها ومحبيها بالدعاء لها.وكتب «الشناوي»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الدعاء للفنانة الكبيرة نادية لطفي أن يشفيها الله ويعافيها قادر يا كريم.. إن شاء الله ستعبر الفنانة العظيمة الأزمة أكثروا من الدعاء لها».وفي وقت سابق، أعلنت مديرة أعمال الفنانة نادية لطفى، تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة، حيث يمر وضعها بموقف حرج للغاية بسبب نزلة البرد الشعبية والذى تسبب أيضا فى فقداها الوعي.يذكر أن الفنانة نادية لطفى كانت بحالة جيدة ومستقرة أثناء تواجدها فى مستشفى القوات المسلحة، ولكن بعد وفاة زوجة ابنها قررت حضور الجنازة والعزاء مما تسبب فى انتكاسة لحالتها الصحية.