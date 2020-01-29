عادل حمودة: وزيرة الدفاع الألمانية سبب تدخل بلادها فى الملف الليبى

أكد الكاتب الصحفى عادل حموده أن، وزيرة الدفاع الألمانية وزعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي آنيجريت كرامب-كارنباور هى المسئولة عن تدخل ألمانيا فى ملف ليبيا رغم البعد الجغرافي بين البلدين.وأشار حمودة خلال استضافته ببرنامج "مساء دى إم سى" على فضائية "دى إم سى" مع الإعلامي رامى رضوان إلى، وقوف وزيرة الدفاع الألمانية أمام أكبر كليات الدفاع فى بلدها وهى تتساءل أمام وسائل الإعلام عن عدم مشاركة ألمانيا فى رسم السياسة الدولية رغم كونها تمتلك مكانة قوية فى الإقتصاد العالمى جعلتها تحتل المركز الرابع دوليًا على مستوى التقدم الإقتصادى.وأضاف حمودة أن وجود عقدة لدى الألمان لتسببها فى حربين عالميتين أدت إلى تراجعها بشكل مباشر عن تحديد السياسة الخارجية، لكن الآن تنبهت وزيرة الدفاع إلى أهمية العودة إلى الدخول في السياسة الدولية لتأمين اقتصادها حتى وإن كانت غير طرف في الصراع.