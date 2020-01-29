برنامج عروض البيت الفني للمسرح اليوم الأربعاء

"قواعد العشق الـ 40" بالمسرح الحديث

"حب رايح جاي" بالمسرح الكوميدي

"أفراح القبة" بمسرح الشباب

"صبايا مخدة الكحل" بمسرح الطليعة

"ست الدنيا" لفرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة

عرض "صحصح لما ينجح" للأطفال

يستمر البيت الفني للمسرح في تقديم عروضه المسرحية المختلفة، اليوم الأربعاء، وترصد "الدستور" في التقرير التالي، تلك العروض.يعرض "قواعد العشق الـ 40" على مسرح السلام بشارع القصر العيني في الساعة الثامنة مساء، وهو عن رواية شهيرة لأليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، فكري سليم، فوزية، سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، هالة ياسر، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.يعرض على مسرح العائم الكبير بالمنيل في الساعة التاسعة والنصف مساء، من بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب، تأليف سامح عثمان، وإخراج ياسر صادق.وتعرض مسرحية "رسائل العشاق"على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، في الساعة الثامنة مساء، وهي بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد ابراهيم.يعرض على المسرح العائم الصغير بالمنيل، في الساعة السابعة مساء، وهو عن رواية نجيب محفوظ، من بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، كتابة واخراج يوسف منصور.ويقدم عرض " البخيل" على مسرح اوبرا ملك برمسيس في الساعة السابعة مساء، ويعرض يوميا ماعدا الاثنين، والعرض عن نص الكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة الثامنة والنصف مساء، وهو من بطولة الفنانة سميرة عبد العزيز، ديكور وملابس نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح.ويقدم عرض "حريم النار" على مسرح الطليعة بالعتبة، في الساعة التاسعة والنصف مساء، وهو عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.يقدم بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، في تمام الساعة ١١ ظهرا اليوم الاربعاء، وهو نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف ميدو آدم، وتأليف وأشعار بلال امام، وألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مي رضا، وفناني فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.ويعرض على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، يوميا ما عدا الثلاثاء، في الساعة السادسة والنصف مساء، وهو من تأليف وأشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، اشراف عام محمد نور.ويقدم أوبريت" الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، وذلك ليومين على التوالي اليوم الأربعاء ٢٩ يناير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة بالمسرح الكبير، وهو بطولة مجموعة من نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، إخراج الراحل صلاح السقا.