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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحمد سويلم في ضيافة قاعة الشعر بمعرض الكتاب اليوم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:20 ص
جريدة الدستور
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تستضيف قاعة الشعر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الشاعر أحمد سويلم، في ندوة من تقديم عماد غزالي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الفعاليات الثقافية للمعرض.

وتقام الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، بمشاركة 900 دار نشر من بينهم 398 دار نشر مصرية، 255 ناشرا عربيا، و41 تاجرا من سور الأزبكية، و99 توكيلا، بإجمالي 929 فعالية ثقافية وفنية، و3502 من المشاركين المصريين والعرب والأجانب.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض الكتاب، كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.

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