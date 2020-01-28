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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فبراير.. انطلاق فعاليات معرض العروس دبي 2020

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:58 م
معرض العروس دبي 2020
معرض العروس دبي 2020
أبوزيد على
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تستعد الإمارات لاستقبال معرض "العروس دبي" 2020، والذى يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة فى الشرق الأوسط، وتبدأ فعاليات المعرض من 5-6 فبراير بمركز دبي الدولي للمعارض.

ويعد معرض العروس «دبي 2020» حدث رائد وتفاعلي وديناميكي ومثير بالشرق الأوسط حيث يضم المصممين المشاهير ومجموعة كبيرة من العلامات التجارية.

سيضم المعرض مجموعة من الفعاليات ومنها عروض الأزياء، عروض حية لمحادثات ملهمة، ومشورة عصرية ومتعة التسوق.

ويعتبر معرض العروس دبي 2020 الحدث الرائد في مجال حفلات الزفاف وجميع الاحتياجات اليومية للمرأه حيث يقوم موردو الصناعة بإطلاق وبناء وتنمية وتثقيف أكثر من 25،000 امرأة قوية ومؤثرة في الشرق الأوسط.

يقدم معرض العروس دبى للزوار يومًا ساحرًا ومبهجًا في عالم الأزياء والعناية، مع أكثر من 550 من العارضين الدوليين والإقليميين وعروض الأزياء المذهلة والعروض الحية والمحادثات الملهمة والمشورة عبر الإنترنت، يقدم المعرض تجربة مثيرة وممتعة للعرائس والنساء اللواتي يعشقن الحياة العصرية وأسلوب الحياة.

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