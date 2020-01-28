وزير خارجية إيطاليا يناقش الوضع الليبي مع نظيريه الألماني والنمساوي

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، اتصالين هاتفيين مع نظيريه الألماني هايكو ماس والنمساوي ألكسندر شالينبرج.وناقش دي مايو خلال الاتصالين الوضع في ليبيا والإجراءات التي يتعين اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر برلين، بدءا بمبادرات يمكن أن تضمن الامتثال للحظر المفروض على دخول الأسلحة إلى ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.وأعرب دي مايو لنظيريه الأوربيين عن قلقه العميق إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا التزام إيطاليا الأقصى لدفع الأطراف نحو استعادة واحترام الهدنة والعودة إلى الحوار بدءًا من الاجتماع القادم للجنة العسكرية المختلطة في جنيف.كما أكد وزير الخارجية الإيطالي مجددًا أن تعطيل إنتاج النفط لفترة طويلة هو أمر غير مقبول ويتسبب في ضرر دائم لاقتصاد البلاد والشعب الليبي.