95 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 62 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات اللاذقية (21 انتهاكًا) وحلب (2) وإدلب (26) وحماة (13).وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركى في هذه اللجنة رصد بدوره 33 انتهاكًا للهدنة في محافظات حلب (15 انتهاكًا) وإدلب (4) واللاذقية (1) وحماة (2).وأضاف البيان، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 0.913 طن إلى أهالي بلدة شعارة بريف درعا، منوهًا بأنه تم بشكل عام تنفيذ 2348 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية نحو 3943 طنًا.