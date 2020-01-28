مرتب ثابت وعمولة.. الإعلان عن فرص عمل بشركة تأمين تكافلي بالإسماعيلية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، عن إتاحة فرص عمل جديدة بإحدى شركات التأمين التكافلي، تتضمن موظفي مبيعات "outdoorindoor sales"، مديرين مبيعات (sales manager)، لاستكمال هيكلها الوظيفي بالإسماعيلية.وتشترط الشركة في المتقدم لوظيفة موظفي مبيعات، أن يكون حاصل على مؤهل دراسي عال، ليسانس بكالوريوس، وأن يتراوح عمره من 25 إلى 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة في مجال (التأمين، العقارات، والبنوك)، وأن يكون حسن المظهر، ولديه لباقة، وقدرة على الإقناع، ولديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية (بالنسبة للذكور).ويشترط في المتقدم لوظيفة مديرين مبيعات، أن يكون حاصل على مؤهل دراسي عالي ليسانس بكالوريوس، وأن يتراوح عمره من 30 إلى 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة في مجال الإدارة والمبيعات والتأمين، ويفضل أن تكون أنثى، وأن تطون تمتلك سيارة.وتتميز الوظائف المتاحة بتوافر مرتب ثابت لكل أعضاء فريق المبيعات (موظفي المبيعات، مديرين المبيعات)، عمولات، تأمينات اجتماعية، وتأمين طبي.وتتم المقابله بمديرية قوى عاملة الإسماعيلية، بشارع شبين خلف استاد الإسماعيلية.