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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الصينية تطالب مواطنيها بعدم السفر للخارج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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طالبت السلطات الصينية، مواطنيها، بتجنب السفر للخارج في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا".

ونقلت شينخوا، عن الإدارة الوطنية للدخول والخروج، إنه من أجل الحد من حركة المواطنين عبر الحدود وتفشي فيروس كورونا الجديد، يتعين على المواطنين الذين يرغبون في السفر للخارج" اختيار وقت القيام بالرحلة بعناية".

وأضافت الإدارة: "إذا لم تكن هناك حاجة ملحة، يوصى بإرجاء القيام بالرحلة".

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