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توك شو

كريم عبدالعزيز: استعد لتقديم دور الملبوس في «الفيل الأزرق 3»

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:44 م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
سناء إسماعيل
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قال الفنان كريم عبدالعزيز، إن الجيل الذي نشأ فيه هو "جيل خوف"، وذلك بسبب ترقبهم لنجاح وإيرادات أعمالهم الفنية في بدايتهم.

وأضاف "كريم"، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc": "لقد أخطأنا في البداية لأن دورنا نمثل ونقدم شخصيات ومشاكل وأزمات فقط".

وكشف أنه أصيب خلال الأربع سنوات الماضية بحالة اكتئاب شديدة، موضحًا أنه ربما كان بسبب النقلة من الثلاثينات إلى الأربعينيات، وفكرة تحويل الإنسان والأجزاء، وكأنه كان يحتاج إلى نفسية معينة.

وأكد أنه عائد إلى الفن بشراهة لأنه محب للعمل في السينما والتشخيص، وأن يخرج من فيلم ليدخل آخر، كاشفًا عن وجود جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، وأنه سيقدم فيه شخصية الملبوس، والعفريت في هذا الجزء.

وعن فكرة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، قال: "الفيلم يتناول فكرة لو عاد بك الزمن مرة أخرى أيا كان سنك أو منصبك هل ستختار نفس الزوجة أم لا، وكذلك هي".

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