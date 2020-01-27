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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

كريم عبدالعزيز: دخلت معهد السينما بـ«حيلة»

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:28 م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
سناء إسماعيل
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كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عن رفض والده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، دخوله معهد السينما قسم الإخراج، في بدايته، تجنبًا لمتاعب المجال الذى يعرفه جيدًا.

وقال "كريم"، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "تخرجت من الفرير الفرنساوي، وسافرت أمريكا للحصول على الثانوية العامة، والتي كنت سأظل بها إلى الآن".

وأضاف: "الدكتور شوقي السيد، كان له دور كبير في حياتي، خاصة بعد رفض والدي التحاقي بمعهد السينما، وسألني انت عايز تبقى مخرج، فقلت له أيوه، فاخذ ورقة الإجابة الخاصة بي وقام بنزع اسمي من عليها، وكان والدي هو من يقوم بتصحيح أوراق الامتحان بالمعهد، وعندها سأله الطالب ده ينفع في المعهد فرد عليه أه ينفع جدًا".

وأكد أنه تربى على مدرسة صارمة في احترام مواعيد العودة للمنزل، وكذلك الحفاظ على مواعيد العمل، مشيرًا إلى أن رفض والده لدخول معهد السينما لأنه في مجال الإخراج ويعلم متاعب المهنة.

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