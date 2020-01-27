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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رسالة طمأنة من «التليفزيون»: لا تسريح لعمال ماسبيرو

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:50 م
ماسبيرو
ماسبيرو
رباب الأهواني
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قالت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، إن الهيئة الوطنية للإعلام وضعت خطة لتطوير شبكات التليفزيون المصري، بدأت منذ 2018 وتستمر حتى الآن.

أضافت فاروق، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية" صدى البلد"، مساء الاثنين، أن خطة التطوير ستشمل قناة مصر الأولى والقناة الفضائية الأولى، والفضائية الثانية: "نعمل على تطوير شبكات التليفزيون، والغرض هو تطوير الشكل والأداء.

وأوضحت رئيس قطاع التليفزيون، أنه لن يتم الإضرار بأحد من العاملين داخل الفضائية المصرية ولا الاستغناء عن أحد، ولن يتم المساس بأجور العاملين في القناة الفضائية المصرية.

أشارت إلى أنه يوجد 115 مخرجا و39 مذيعا، يعملون في الفضائية المصرية، وتصل أجورهم إلى حوالي 2.5 مليون جنيه، متابعة: "أبناء الهيئة الوطنية للإعلام يقودون الإعلام في مصر والوطن العربي ولن يكون هناك تسريح للعاملين في ماسبيرو، ولن نستطيع التخلي عن الإعلاميين الزملاء في ماسبيرو".

كما بيّنت أنه يوجد 112 برنامجا في القناة الفضائية، سيتم تطويرهم شكلًا ومضمونًا، لافتة إلى أن التطوير سيكون على نفس التردد لتطوير القناة الفضائية المصرية: "طلبنا من الزملاء في الفضائية المصرية تقديم أفكار لتطوير القناة وتقديم رسالة تتناسب مع القوى الناعمة".

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