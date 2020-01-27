رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة» تكشف تفاصيل كروت المراقبة الصحية للقادمين من الصين

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:35 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه يتم اتباع مواقع منظمة الصحة العالمية لأنها تكون أكثر دقة وموضوعية، حيث إن الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا 2014 حالة، وهناك 56 حالة وفاة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه يتم متابعة الموقف عن كثب، وكل دولة تتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول المرض لها، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت بزيارة لتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لضمان الجاهزية والاستعداد، كما قامت بتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ، مُشيدة بالإجراءات المتخذة، وأمرت بمضاعفة القوى البشرية للعاملين بالحجر الصحي، والفحص لجميع العاملين بصالات المطار التى يتم فيها استقبال الطائرات الصينية لضمان سلامة العاملين.

وأشار إلى أن الطيران الصيني يأتي من مطار القاهرة، وعند نزول الركاب يقوم الحجر الصحى بفحص الركاب، ومن يجد لديه ارتفاع ولو طفيف فى درجة الحرارة يتم تقييم حالته وتحويله لمستشفى الحميات لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة التى تثبت أو تنفى الحالة.

وأوضح يتم عمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين ويتم كتابة بياناتهم بالكامل، ويتم تسجيل بيانات القادمين من الخارج، مؤكدًا أنه تم الاشتباه في حالة وتم تحويلها لمستشفى الحميات بالعباسية، والإشاعات أثبتت أن الحالة لديها أنفلونزا، وكانت جنسيته مغربية وتم خروجه.

وذكر أنه لا يوجد دواء لفيروس كورونا حتى الآن، حيث الأدوية لعلاج الأعراض والعلامات المرضية المصاحبة وفقًا لأدلة منظمة الصحة العالمية ولا يوجد لقاح حاليًا، نافيًا وجود حملات على المطاعم الصينية.

ونفى أن تم حجز شخص صينى فى مستشفى حميات أسوان، لكن كان الشخص الصينى فى رحلة على مركب، وقيل أن هذا الشخص يعانى ارتفاع فى درجة الحرارة، وتم نقله لمستشفى حميت أسوان واتضح أنه يعانى من أنفلونزا موسمية وتم علاجه وخرج من المستشفى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ بمطار القاهرة بسبب مرضى "جدرى القردة "

الصحة: تشديد الإجراءات بالحجر للقادمين من 18 دولة موبوءة بالكوليرا

إجراءات طبية بمطار القاهرة مع مسافري 18 دولة أفريقية بسبب الكوليرا

طوارىء بمطار القاهرة بسبب مرض "الإيبولا"

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسالة الباز للأزهر لتجديد الخطاب الديني: هذا ما يقصده الرئيس

منذ حوالي 9 ساعات

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

منذ حوالي 8 ساعات

العثور على جثة شاب أسفل عمارة سكنية بالغردقة

منذ حوالي 13 ساعة

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

«الباز» يطالب بتعميم «حظر النقاب» بكل المؤسسات التعليمية

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

image description

10 شروط للسماح لعلماء الدين بالظهور في الإعلام (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

WWE تعود مجددًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية‎

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب