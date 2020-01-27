نورهان شريف تشارك في معرض الكتاب بـ«رسائل لم تتسلمها»

شاركت الكاتبة الشابة نورهان شريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بالمجموعة القصصية "رسائل لم تتسلمها"، والصادرة عن دار بداية للنشر والتوزيع.من أجواء المجموعة: "كل يوم يمر أنجذب إليك أكثر عن اليوم الذي يسبقه.. تلك الرعاية والاهتمام الذي حاوطتني به أحيي حياتي وأحياني.. استعدت كل معنى جميل كنت ظننت أني نسيته.. أصبحت أنتظر الوقت الذي نتَحادث فيه.. صوتك يغمرني دفء وحنان يعوضني عن كل سخافات اليوم.. محادثتنا الصغيرة على مدار اليوم استحوذت على الجزء الأكبر من تفكيري واَحتلت قلبي في غزو غير مسبوق".وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.