عادل جلال: «لكي تكون شاعرًا عليك أن تكون إنسانًا أولًا»

تمنّى الشاعر عادل جلال تذليل كل العقبات في الفترة القادمة، خاصة المواصلات، مؤكدًا اعتزازه وسعادته بوجوده في قصيدة النثر.أضاف جلال، خلال ندوة "ملتقى الشباب. من موجة شعراء قصيدة النثر": حين يحتكم المبدع للنص يأتي النص بما له من جمال، فهناك نصوص لازالت تعيش منذ القدم، سواء كانت عمودي أو تفعيلة أو غيرها قائلًا: «لو أنك مبدع ولست بإنسان، فأنت لست بمبدع، يبقى الإنسان هو المبدع».وقدم جلال الندوة التي يشارك فيها الشعراء خالد حسان، السيد العديسي، وعبد الغفار العوضي، مؤكدًا أنه برغم الإيجابيات، لكن هناك سلبيات أيضًا.وشدد عادل جلال على أن الشعراء الثلاثة يتباينون فيما بينهم، ويؤكدون أن القصيدة هي المرجع، وهنا تظهر قدرة الشاعر، والثلاثة من مشارب اجتماعية مختلفة، وبالتالي هناك خلفيات إنسانية مغايرة، ويختلفون فيما بينهم في رؤية العالم.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.