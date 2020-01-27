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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: الإسلاميون كتبوا نهاية فلسطين و«الجزيرة» أسقطت العرب

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:39 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قطر وفضائية "الجزيرة" تسببا في سقوط الدول العربية، وأعلن الإسلاميون أن تحرير القدس لن يتم إلا بعد هدم العواصم العربية، وبهذا الحديث دغدغوا مشاعر الشعوب العربية، فجاءت النتيجة ضياع القدس.

أكاذيب الإسلاميين تهدم القضية الفلسطينية
وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten":"الإسلاميين بأكاذيبهم وفي القلب منهم الإخوان كتبوا نهاية القضية الفلسطينية، أنا اختصم كل هؤلاء أمام الله، الذين كذبوا على الله ورسوله، وادعوا أنهم يجاهدوا في سبيل الله، وظلوا يرددوا على القدس رايحين شهداء بالملايين وهم يسعون للوصول للحكم".

تحالف نتنياهو وترامب
وأشار الديهي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نشر تغريدة على "تويتر"، يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما قدمه لإسرائيل، قال خلالها: " قلت للرئيس ترامب: سنتحدث عن الخطة وعن رؤية السلام التاريخية، شكرا لكم لكل ما قمتم به من أجل إسرائيل، الاعتراف بأورشليم ونقل السفارة والاعتراف بحقوقنا على يهودا والسامرة وبسيادتنا على الجولان، جعلتم تحالفنا أقوى من أي وقت مضى، شكرا لكم لمكافحتكم أكثر أنظمة العالم عداءً للسامية".

وعقب الديهي: "نتنياهو يشكر "ترامب"،على ما قدمه لهم، وما كان هذا يحدث لولا ما جرى للدول العربية عقب ما يسمى بالربيع العربي".

تسريبات عن صفقة القرن
ولفت إلى أن هناك تسريبات لأهم بنود صفقة القرن المرتقبة المقرر الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، موضحًا أنه لم يرد بهذه التسريبات أي ذكر لوجود دولة فلسطينية في هذه البنود، وإنما تتضمن البنود إعلان سيطرة إسرائيل على 30% من الضفة الغربية ضمن المناطق التي تعرف باسم "ج"، وفق تصنيفات اتفاق أوسلو المبرم عام 1993، وأن تبقى القدس موحّدة تحت السيادة الإسرائيلية، ويشمل ذلك تشكيل إدارة إسرائيلية - فلسطينية مشتركة للمسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة، على أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية وفقًا للخطة الأمريكية بلدة شعفاط شمالي القدس، بدلا من القدس الشرقية وبلدتها القديمة، وستكون هذه الدولة منزوعة السلاح والسيادة، وتحتفظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود البرية والجوية، إلى جانب الاعتراف بضم المستوطنات الإسرائيلية وليس فقط الكتل الاستيطانية الكبيرة، وأن تفرض السلطة الفلسطينية، سيطرتها على قطاع غزة، مع نزع سلاح حركتي حماس والجهاد، وإنشاء ممر آمن بين غزة والضفة، وشرط الإدارة الأمريكية موافقة الفلسطينيين على هذه البنود، وتعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية.

المزايدة على مصر
واستنكر الديهي الهجوم على مصر ومحاولة النيل من دورها في حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف مصر غير قابل للمزايدة، وأن مصر خاضت 5 حروب من أجل القضية الفلسطينية وقدمت شهداء وتضحيات من أجل القضية المركزية للأمة العربية.

ويشهد البيت الأبيض الأمريكي اليوم اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتجهيز للإعلان عن ما يسمى إعلاميًا بـ "صفقة القرن" غدًا الثلاثاء.

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