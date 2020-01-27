أزمة الترجمة تثير غضب الجناح الأوكراني في معرض الكتاب

عبّرت ألين دان، المسئولة عن جناح دولة أوكرانيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 عن سعادتها البالغة بالمشاركة في المعرض للمرة الأولى، مؤكدة أن التنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال من المصريين جعلها تشعر بأنها في بلدها الثاني.وانتقدت مسئولة الجناح الأوكراني عدم وجود دليل إرشادي مترجم؛ لمساعدة غير المصريين في التواصلمع أجنحة المعرض الدولي، مؤكدة أن أزمة الترجمة في فعاليات المعرض كانت هي العقبة الوحيدة التي واجهتها.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.