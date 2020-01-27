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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

50 جنيهًا رسوم شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الذكية

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:52 م
ماكينة الأحوال المدنية
ماكينة الأحوال المدنية الذكية
عمرو المزيدي
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ترصد "الدستور" خطوات ورسوم استخراج شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الذكية:

1- يختار المواطن زر شهادات الميلاد على الشاشة.

2- إدخال الرقم القومى كاملًا كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

3- إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

4- يكتب المواطن اسم الأم كاملًا كما هو مدون بشهادة الميلاد.

5- تتأكد الماكينة من صحة بيانات طالب الخدمة.

6- تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة به، أو بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملًا كما مدون بالبطاقة.

7- تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهًا، بإدخال المبلغ نقدًا داخل الماكينة، أو من خلال استخدام "الفيزا".

8- تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق، ويقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

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