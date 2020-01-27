50 جنيهًا رسوم شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الذكية

ترصد "الدستور" خطوات ورسوم استخراج شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الذكية:1- يختار المواطن زر شهادات الميلاد على الشاشة.2- إدخال الرقم القومى كاملًا كما مدون ببطاقة الرقم القومى.3- إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.4- يكتب المواطن اسم الأم كاملًا كما هو مدون بشهادة الميلاد.5- تتأكد الماكينة من صحة بيانات طالب الخدمة.6- تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة به، أو بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملًا كما مدون بالبطاقة.7- تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهًا، بإدخال المبلغ نقدًا داخل الماكينة، أو من خلال استخدام "الفيزا".8- تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق، ويقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.