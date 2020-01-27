50 جنيهًا رسوم شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الذكية
الإثنين 27/يناير/2020 - 03:52 م
عمرو المزيديطباعة
ترصد "الدستور" خطوات ورسوم استخراج شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الذكية:
1- يختار المواطن زر شهادات الميلاد على الشاشة.
2- إدخال الرقم القومى كاملًا كما مدون ببطاقة الرقم القومى.
3- إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.
4- يكتب المواطن اسم الأم كاملًا كما هو مدون بشهادة الميلاد.
5- تتأكد الماكينة من صحة بيانات طالب الخدمة.
6- تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة به، أو بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملًا كما مدون بالبطاقة.
7- تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهًا، بإدخال المبلغ نقدًا داخل الماكينة، أو من خلال استخدام "الفيزا".
8- تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق، ويقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.
1- يختار المواطن زر شهادات الميلاد على الشاشة.
2- إدخال الرقم القومى كاملًا كما مدون ببطاقة الرقم القومى.
3- إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.
4- يكتب المواطن اسم الأم كاملًا كما هو مدون بشهادة الميلاد.
5- تتأكد الماكينة من صحة بيانات طالب الخدمة.
6- تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة به، أو بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملًا كما مدون بالبطاقة.
7- تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهًا، بإدخال المبلغ نقدًا داخل الماكينة، أو من خلال استخدام "الفيزا".
8- تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق، ويقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.
الكلمات المفتاحية
منذ ساعتين و 42 دقيقة