«الإعلاميين»: اجتماع عاجل بشأن «تجاوزات» مصطفى بكري

دعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، مجلس الإدارة إلى اجتماع عاجل بشأن التجاوزات المهنية التي صدرت من الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد».وكانت الهيئة الوطنية للاعلام تقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة الاعلاميين ضد «بكري»؛ لإذاعته أخبارًا غير حقيقية يدعي فيها أن الهيئة تنازلت عن تردُد الفضائية المصرية لصالح الشركة التي تتولى تطوير البرامج.وأكدت الهيئة أن هذه تُعتبر أخبارًا غير حقيقة ترتقي إلى مستوى نشر الشائعات، بالإضافة إلى ما تم رصده، عبر المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة، من تجاوزات تدُل على عدم المهنية.وأضاف نقيب الإعلاميين أنه وفقا لقانون النقابة رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، أن «بكري» سيعرض نفسه لعقوبات قاسية تصل إلى درجة منعه من الظهور، لعدم تقنين أوضاعه ومخالفته لميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني هو ومن يعملون معه في البرنامج من المعدين والمراسلين والمخرجين والمحررين.وأهاب «سعدة» بجموع الإعلاميين ومقدمي البرامج بمراعاة الدقة وتوخي الحذر في تناول وبث المعلومات والأخبار، لأن أي انحراف عن المهنية يعطي الفرصة للإعلام المُعادي والجماعات الإرهابية بتشويه ونشر الأكاذيب عن الدولة المصرية.ودعى «سعدة» القائمين على قناة «صدى البلد» بضرورة مراجعة المواد والأخبار المذاعة عبر شاشتهم، لأن واقعة بكري لم تكن الأولى في حق هذه القناة، كما أبلغ مجلس إدارة نقابة الإعلاميين أن يكون الاجتماع بعد غد الثلاثاء الساعة الخامسة عصرًا.