عبد المهدي يأمر باعتقال مطلق الصواريخ على سفارة واشنطن ببغداد

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، باعتقال من أطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد لينال جزاءه أمام القضاء، مؤكدا أن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد قد يحول العراق إلى ساحة حرب.ووجه رئيس الحكومة - بعد إطلاق 4 صواريخ بالمنطقة الخضراء - القوات الأمنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الأمريكية، مؤكدا أن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفق القانونوقال مصدر أمني إن صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد الأحد، في أحدث هجوم لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه على منشآت أمريكية في البلاد.وسمع مراسلو "فرانس برس" دويًا من جهة الضفة الغربية لنهر دجلة، حيث توجد معظم السفارات الأجنبية.وقال مصدر أمني، لوكالة فرانس برس، إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت قرب المجمع المحصن، بينما قال آخر إن خمسة صواريخ سقطت على المنطقة.