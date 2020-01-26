مقتل 7 في انفجار شاحنة ملغومة في أعزاز بشمال سوريا

قالت قوات الدفاع المدني السورية، إن شاحنة مملوءة بالمتفجرات انفجرت بمدينة أعزاز في شمال سوريا اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عدد آخر.ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير حتى الآن، ويسيطر الإرهابيون تدعمهم تركيا، على مدينة أعزاز التي تقع بالقرب من الحدود التركية.يشار إلى أن تركيا وعناصر من الميليشيات الإرهابية التي يدعمها أردوغان، انتهكوا سيادة الأراضي السورية، إذ شنوا هجومًا عسكريًا شمال شرق سوريا، تحت مسمى "نبع السلام" في أكتوبر الماضي، بزعم مواجهة تهديد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.