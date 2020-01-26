عبدالباري: أصدرنا تشريعات متفقة مع اتفاقيات «التجارة العالمية»

قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، إن وزارته أصدرت تشريعات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، لافتًا إلى أنه تمت ترجمة تلك التشريعات إلى اللغة الإنجليزية.وأشار عبدالباري خلال لقائه اليوم الأحد بوفد من منظمة التجارة العالمية في الخرطوم، إلى الدور الذي تقوم به وزارة العدل والمتمثل في سن التشريعات ذات الصلة، بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن وزارته قامت عبر إداراتها المختلفة بدور كبير في هذه المهمة.من جانبه، أبدى وفد منظمة التجارة العالمية استعداده لدعم السودان، داعيًا الحكومة الانتقالية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالانضمام للمنظمة، مما سيجعل من السودان وجهة عالمية في مجال التجارة والاستثمار.وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك من وزارة العدل السودانية، ووزارات أخرى ومنظمة التجارة للعمل على استيفاء متطلبات الانضمام للمنظمة، حتى يصبح السودان عضوًا فاعلًا في هذه المنظمة.