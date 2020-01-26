رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمات حقوقية تتهم سلطات تشيلي بالتعامل الوحشي مع محتجين

الأحد 26/يناير/2020 - 05:15 م
تشيلي
تشيلي
أبوزيد على
طباعة
دخلت شيلي الأشهر الماضية في انتفاضة اجتماعية اندلعت في البداية بسبب احتجاج طلابي على ارتفاع أسعار المترو في سانتياجو، ومنذ ذلك الحين تظاهر الناس في جميع أنحاء البلاد ضد عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، وشاركوا في احتجاجات سلمية، ولكن الشرطة قابلتها بردة فعل عنيفة.

اتهمت منظمات حقوق الإنسان الرئيس سيباستيان بينيرا بسبب إرساله الجيش إلى الشوارع وإصداره أمرا بحظر التجول، معلنا أن السلطات "في حالة حرب".

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، أن جماعات حقوق الإنسان اتهمت قوات الأمن بالوحشية وسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

قالت كارلا كاسوني، وهي من ضمن المتظاهرين تم احتجازها من قبل الشرطة، في حديثها لصحيفة إندبندنت أنها تعرضت للضرب على أيدي قوات الشرطة المسلحة في تشيلي، أثناء مظاهرة في المدينة الساحلية.

وتابعت أنها تعرضت للضرب مرة أخرى أثناء بحثها عن وثائقها وبطاقتها الشخصية، ومرة ​​أخرى في الطريق إلى سيارة الشرطة.

ووصفت كارلا ساعات الاحتجاز في مركز للشرطة المحلية بأنها تعرضت لانتهاكات إنسانية، وأجبروها على خلع ملابسها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

منذ حوالي 4 ساعات

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء