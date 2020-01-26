بسبب «كورونا».. إجراءات المطارات السعودية للقادمين من الصين

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد إجراءات المطارات السعودية للقادمين من الصين بسبب كورونا.وأظهر الفيديو، فريق طبي مجهز ومتخصص للكشف عن الأمراض الخطيرة والمعدية عبر الخط الأول للطيران السعودي، إضافة إلى عمل الكشوفات الطبية اللازمة على الركاب القادمين من الصين خلال الـ 4 أيام الماضية، والتي تشهد وصول رحلات مباشرة من الصين للمملكة العربية السعودية، والقادمين من الصين عبر الدول الأخرى.وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، أعلنت عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن هذه التدابير جاءت منذ الإعلان عن ظهور الفيروس المتمركز في مدينة ووهان بوسط الصين، مناشدة القادمين من الصين الإبلاغ عند ظهور أي أعراض.