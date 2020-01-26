ترامب يرد على طلب إيران مقابل التفاوض: لا شكرًا

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن استعداد طهران إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن رفع العقوبات عن بلاده.وقال «ترامب»، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات»، مضيفًا: «لا شكرًا».وفي وقت شابق، ألمح زير الخارجية الإيراني، إلى استعداد بلاده إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، حال قررت الأخيرة فع العقوبات عن بلاده.وقال «ظريف»، في مقابلة مع مجلة ديرشبيغل الألمانية: «لن نستبعد إجراء مفاوضات مع واشنطن، حتى بعد قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني، إذا غيرت الولايات المتحدة مسارها ورفعت العقوبات».وأضاف: «نتصرف وفقًا للاتفاق النووي. اسمحوا لي أن أوضح للأوروبيين، إذا كانوا يرغبون في تنفيذ التزاماتهم، فسنكون مستعدين للعودة إلى الامتثال الكامل فورًا».