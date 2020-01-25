أحمد موسى: الإخوان خونة وجواسيس.. «عمرهم ما كانوا بتوع ربنا»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تدعي التدين، وأصبح محمد علي أيقونتهم ومثلهم الأعلى.وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن جماعة الإخوان الإرهابية ليس لهم علاقة بالإسلام أبدا، متابعا: "عمرهم ما كانوا بتوع ربنا، عمرهم ما دافعوا عن دينهم، بيبيعوا بعض وبيتجسسوا على بعض وبيخونوا بعض".وأوضح أن الإعلاميين المُمولين من قطر وتركيا يتحدثون عن الديمقراطية ليل نهار وهم يعرفون أن الدول التي تمولهم قائمة على القمع والقتل، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي عدل القانون ليحمي ميليشيات الجماعة الإرهابية ويجعلهم يسرقون أسلحة الشرطة دون عقاب.وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإلغاء هذا القانون الذي يكرس للبلطجة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية كانت تريد السيطرة على المصريين بقوة السلاح بما سرقوه من أقسام الشرطة في 25 يناير 2011.