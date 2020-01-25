الجيش الليبي: ملتزمون بهدنة وقف إطلاق النار رغم خرقها

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب مساء أمس، أن التشكيلات المسلحة في طرابلس هي من تخرق الهدنة، مشيرًا إلى أنها تستقوى بـ"المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا".أضاف المحجوب بحسب ما نقلت عنه قناة 218 الليبية، أن الجيش لا يزال يضبط النفس، لكنه يتعامل فقط مع مصادر النيران التي تخرج من مناطق سيطرة التشكيلات المسلحة.وفي سياق آخر، قال المحجوب إن المسار التفاوضي بين الجيش الوطني والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فيما عرف بلجنة 5+5، الهدف الرئيسي منها نزع أسلحة من التشكيلات المسلحة.ولفت إلى أن الجيش الوطني يعمل على خطين متوازيين ومتناغمين، وهما خط العمليات العسكرية وخط التفاوض السياسي من أجل تحقيق الشروط التي وضعتها القيادة العامة والمتمثلة في إنهاء الوجود المسلح وجمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار.