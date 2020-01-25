مصرع 4 وإصابة 5 في انفجار فندق بكوريا الجنوبية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون؛ إثر انفجار وقع، اليوم السبت، في فندق بمدينة "دونغهاي" الواقعة شرقي كوريا الجنوبية.وقال كيم دونغ وو، المسئول من قسم الإطفاء، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الانفجار وقع حينما كان يستخدم سبعة نزلاء موقد غاز لطهي اللحوم، موضحا أن أربعة نزلاء لقوا حتفهم على الفور، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة.أضاف كيم أن الانفجار، الذي وقع في الطابق الثاني، أحدث إصابات طفيفة لنزيلين اثنين آخرين كانا في غرفة أخرى، موضحا أن المسئولين يجرون حاليًا التحقيق في أسباب وقوع الانفجار.