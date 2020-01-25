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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تطالب باستمرار الحوار بين مواطني شرق وغرب ألمانيا

السبت 25/يناير/2020 - 05:39 م
ميركل
ميركل
وكالات
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طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باستمرار الحوار بين المواطنين في شرق وغرب ألمانيا.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" في رسالتها الأسبوعية، قالت «ميركل» السبت: إن هذا الأمر مهم لأن هناك "قصص نجاح لا يمكن تصديقها"، كما أن هناك "الكثير من الأشياء قد تحقق، لكننا لم نصل إلى نهاية الطريق بعد".

ومن المنتظر أن تلتقى ميركل بعد غدٍ الإثنين أعضاء لجنة 30 عامًا على الثورة السلمية والوحدة الألمانية"، وتعتزم هذه اللجنة تنظيم 16 حوار للمواطنين في جميع أنحاء ألمانيا خلال الشهور المقبلة.

وقالت ميركل التي تربت في ألمانيا الشرقية السابقة، إنها تتمنى أن يبحث أكبر عدد ممكن من المواطنين في الشرق والغرب عن الفرصة للحديث مع بعضهم البعض "لأنه لا يمكن ببساطة نبذ الحياة لسنوات عديدة في ألمانيا الشرقية السابقة، في ظل دكتاتورية، إذ إنها كانت أيضًا حياة حافلة مليئة بالأحداث، ويجب على المرء أن يتحدث عن هذه الحياة".

من جانبه، كان ماتياس بلاتسيك، الرئيس السابق لحكومة ولاية براندنبورج، ورئيس اللجنة إن الإعادة السلمية لوحدة شطري ألمانيا، لا تزال تملؤه بالامتنان الكبير "وفي الوقت نفسه، أرى بوضوح شديد أن الآمال في ذلك الوقت والتي ربما كانت أكبر من اللازم، لم تتحقق جميعها منذ فترة طويلة".

وأضاف، أن ثمة انكسارات وإحباطات لا يزال لها تأثير حتى اليوم، وقال إنه يتمنى أن يعاود الألمان "الحديث مع بعضهم البعض بصورة أكثر قوة بدلا من أن يتحدثوا عن بعضهم البعض".

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