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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تحويل مذكرات الفنانة ماجدة إلى عمل فنى

السبت 25/يناير/2020 - 02:16 م
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
دعاء عبد المقصود
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بدأت إحدى شركات الإنتاج الكبرى في مفاوضات مع الفنانة غادة نافع نجلة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي، من أجل شراء حق تحويل مذكرات الفنانة الراحلة إلى عمل فني.

ولم تستقر الجهة المنتجة على الفنانة المقرر أن تؤدي دور الفنانة ماجدة، حيث هناك مفاضلة بين أكثر من اسم ومن المقرر الإعلان عن الاسم النهائي فور انتهاء المفاوضات مع الفنانة غادة نافع والحصول على حق استغلال مذاكرات الفنانة ماجدة.

وغيّب الموت الفنانة ماجدة الصباحي، مساء الخميس قبل الماضي، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة قدم خلالها العديد من الأعمال المهمة.

وولدت الفنانة ماجدة في مدينة طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، وكانت بدايتها الحقيقية 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ودخلت مجال الإنتاج وكوّنت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام.

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