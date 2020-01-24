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سياسي

بوادر انشقاق في «إصلاح المحامين» حول اسم النقيب العام

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:02 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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نفى نبيل عبد السلام، نقيب محامين الإسماعيلية، ما أعلنه إبراهيم سعودي، متحدث جبهة إصلاح المحامين، حول استقرار الجبهة على اسم مرشح على مقعد نقيب المحامين فى الانتخابات المقرر عقدها فى مارس المقبل.

وشدد عبد السلام، في تصريحات له، أن ما أذاعه "سعودي" كذبًا، قائلًا: "حتى هذه اللحظة مازالت الجبهة لم تستقر على اسم مرشحها على مقعد النقيب أمام سامح عاشور، النقيب الحالي"؛ مشيرًا إلى أنه فى حال انقسام الجبهة سيعلن ترشحه بشكل منفرد.

وذكر نقيب محامين الإسماعيلية، أن الاتفاق داخل الجبهة سيكون مكتوبًا، وليس من حق أحدًا التحدث باسم الجبهة، إلا بالرجوع إلى القرارات المكتوبة والمتفق عليها، لافتًا إلى أن بيان إبراهيم سعودي لا يعبر إلا عن نفسه فقط.

وأردف: "في حال ترشحي بشكل منفرد فلدي ما يكفي من الجمعيات العمومية التى تؤيدني إلا أنني أتمسك لآخر لحظة للتوافق الذي فقده المحامين منذ انتخابات النقابة فى 2015 والتى أدت إلى فوز النقيب الحالي سامح عاشور".

ووجه رسالة إلى المحامين مطالبًا منهم المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المقبلة، خاصة أنها قضية كل محام وليس شخص النقيب القادم، مطالبًا انتقاء المرشحين القادرين على الحكم بالعدل وتحقيق الخدمات النقابية للأعضاء.

كان عددًا من أعضاء جبهة الإصلاح قد هددوا بالانشقاق عن الجبهة بسبب البيان الصادر من إبراهيم سعودي، متحدث الجبهة، والذى أعلن فيه اختيار عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، ليكون مرشحًا على مقعد النقيب العام في انتخابات مارس المقبل بدون توافق أعضاء الجبهة.

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