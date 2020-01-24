زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرق تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مساء اليوم الجمعة، أن زلزالا تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في العراق وسوريا، بحسب وكالة الأناضول.وأشارت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية منذ يومين ماضيين، إلى أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب منطقة تبعد 15 كيلو مترا شرقى كركاجاك فى تركيا. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 8.6 كيلو متر.ويخشى الخبراء أن يضرب زلزال كارثي اليابان خلال العقود القليلة القادمة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الدولة الواقعة في شرق آسيا "تأخر" تعرض عاصمتها طوكيو لهزة أرضية كبيرة يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10000 شخص وتجبر الملايين على ترك منازلهم، خاصة أن المدينة التى تضم ما يصل إلى 38 مليون شخص، تتعرض بشكل دوري إلى زلازل بقوة مدمرة للغاية مرة كل 100 عام، وذلك بحسب صحيفة the sun البريطانية.