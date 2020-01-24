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عميد معهد القلب السابق يعلق على وفاة الكاتب محمد حسن خليفة

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:24 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، على وفاة الكاتب محمد حسن خليفة، يوم توقيع مجموعته القصصية الأولى، قائلًا إن عنوان مجموعته القصصية يعبر عن مدى الشجن داخله، مشيرًا إلى أنه يحذر دائمًا من أثر الزعل على القلب.

وقال استشاري أمراض القلب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن عبارة "الزعل بيكسر القلب"، حقيقية وليست تعبيرًا مجازًا، مشيرًا إلى أنه اكتشف حديثًا مرض "متلازمة القلوب المنكسرة أو المحطمة".

صورة القلب المنكسر
أوضح أن الإنسان الذي يصاب بصدمة نفسية، أو "زعل شديد"، يتعرض لنشاط زائد في الجهاز العصبي السمبساوي، ويحدث تدفق شديد في الأدرينالين، مردفًا: "صورة القلب المنكسر منكسر فعلا، حيث الأدرينالين يعمل ضعف في الجزء الطرفي من القلب".

وتابع: "الانفعالات الشديدة ضارة جدًا بالقلب، والزعل يسبب الوفاة المفاجئة"، لافتًا إلى أن الموت المفاجئ زاد خاصة عند الشباب".

نعي من وزارة الثقافة
حرصت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، على نعى الكاتب الشاب "محمد حسن خليفة"، الذي وافته المنية في مستشفى القوات الجوية بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

سبب الوفاة
وتبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية تم نقله على أثرها للمستشفى على الفور، وشاطرت وزارة الثقافة المصرية والهيئة والمعرض أسرة الفقيد الألم والأحزان داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان.

آخر ما كتب محمد حسن
وكتب محمد حسن خليفة قبل وفاته بساعات عبر صفحته على موقع فيسبوك، اقتباس من قصة "روحي مقبرة" ضمن قصص مجموعتي القصصية إعلان عن قلب وحيد الصادرة عن دار الكنزي، جاء فيه "علقت خبر موتي على الحائط وكل صباح ومساء كنت ألقي نظرة عليه لأطمئن أن ورقة الجرنال التي كتبت فيها الخبر بخط كبير وصفحة أولى بعيدا عن الوفيات ما زالت سليمة وتستطيع أن تقاوم معي الأيام المقبلة".

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