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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

8 إصابات في تجدد الاشتباكات ببغداد

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد موقع "السومرية" العراقي، بتجدد الاشتباكات عصر اليوم الجمعة، على طريق محمد القاسم في العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى وقوع ثمانية إصابات.
ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عادت، وقوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع".

وأضاف أنه "تم تسجيل ثماني حالات اختناق بسبب القنابل"، مشيرا إلى أن "إصابة أحدهم خطيرة".

وشهد العراق اليوم، تظاهرات حاشدة، دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالبت بخروج القوات الأمريكية من البلاد.

وأكد الصدر، أن خروج القوات الأمريكية من البلاد لا يزال أهم أولوية له، وطرح رؤيته من سبع خطوات ينبغي اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

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