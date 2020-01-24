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الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستوطنون يهود يضرمون النار بمسجد في القدس

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
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أقدم مستوطنون، يهود صباح اليوم الجمعة، على إضرام النار بمسجد في حي بيت صفافا في القدس، وخطوا كتابات عنصرية على جدرانه، أوضحت أن الحريق كأنه احتجاج على محاولة قوات الاحتلال إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

ووصلت إلى مكان الحريق قوات الإطفاء، التي تمكنت من إخماد النار، التي أدت إلى أضرار ومن دون التسبب بإصابات، وفقا لموقع "عرب 48".

وكتب المستوطنون على الجدران شعارات ضد إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "كومي أوري" القريبة من مستوطنة يتسهار معقل غلاة المستوطنين المتطرفين، والواقعة جنوب مدينة نابلس.

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