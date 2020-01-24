مستوطنون يهود يضرمون النار بمسجد في القدس

أقدم مستوطنون، يهود صباح اليوم الجمعة، على إضرام النار بمسجد في حي بيت صفافا في القدس، وخطوا كتابات عنصرية على جدرانه، أوضحت أن الحريق كأنه احتجاج على محاولة قوات الاحتلال إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.ووصلت إلى مكان الحريق قوات الإطفاء، التي تمكنت من إخماد النار، التي أدت إلى أضرار ومن دون التسبب بإصابات، وفقا لموقع "عرب 48".وكتب المستوطنون على الجدران شعارات ضد إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "كومي أوري" القريبة من مستوطنة يتسهار معقل غلاة المستوطنين المتطرفين، والواقعة جنوب مدينة نابلس.