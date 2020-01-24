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الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:55 ص
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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أنهت جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، على انخفاض ملحوظ فى مختلف أسهمها.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12.77 نقطة، أو 0.54%، ليصل إلى 23782.67 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.44 نقطة، أو 0.14%، ليصل إلى 1728.06 نقطة.

وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 0.7 % على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أسرع معدل زيادة خلال سبعة أشهر.

ورغم ذلك، لايزال الرقم بعيدا عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 % الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل 2013، عندما طرح تدابير التيسيرالنقدي القوية لمكافحة الانكماش وإعادة تشغيل الاقتصاد.

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