تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، على انخفاض ملحوظ فى مختلف أسهمها.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12.77 نقطة، أو 0.54%، ليصل إلى 23782.67 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.44 نقطة، أو 0.14%، ليصل إلى 1728.06 نقطة.وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 0.7 % على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أسرع معدل زيادة خلال سبعة أشهر.ورغم ذلك، لايزال الرقم بعيدا عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 % الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل 2013، عندما طرح تدابير التيسيرالنقدي القوية لمكافحة الانكماش وإعادة تشغيل الاقتصاد.