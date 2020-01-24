اليابان تؤكد ظهور ثانى حالة مصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة اليابانية ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر، كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادمًا من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.وقالت الوزارة، إن الرجل المصاب بفيروس كورونا يخضع حاليًا للعلاج بأحد المستشفيات تحت ملاحظة وعناية مشددة.يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس»، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».