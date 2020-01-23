جمال عسكر: الوكلاء وراء ارتفاع أسعار السيارات

قارن جمال عسكر، الخبير في السيارات، بين سعر السيارات في مصر ودول الخليج، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في مصر يعود إلى قلة الوكلاء في مصر مقارنة بدول الخليج.وأشار عسكر، خلال استضافته فى برنامج "يحدث فى مصر" على قناة "إم بى سى مصر" مع الإعلامى شريف عامر، أنه على سبيل المثال يوجد دولة مثل السعودية أكثر من وكيل لنفس ماركة السيارة، وهذا يخلق بيئة تنافسية وهو ما ينعكس على سعر السيارة.وأوضح، أن عزوف المستهلك عن نوع معين من السيارات سببه ارتفاع سعر قطع الغيار، مسندًا في ذلك إلى عدم وجود أكثر من وكيل لقطع السيارة الواحدة وهو ما يعزز من سياسة الاحتكار.