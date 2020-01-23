توقيع اتفاقية بين «تسيبو مصر» و«إي إف إس» لتشكيل أكبر تحالف في قطاع إدارة الخدمات المتكاملة

في إطار التعاون لتشكيل أكبر تحالف في قطاع إدارة الخدمات المتكاملة وقعت شركة تسيبو مصر الرائدة في مجال جميع التخصصات في مجال خدمات الضيافة، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "إي إف إس" المتخصصة في مجال إدارة المرافق المتكاملة.وهذا التحالف سيكون فرصة للاستفادة من خبرات الشركتين لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والضيافة لعملاء كلا من الشركتين.. كما سيتم من خلال هذه الاتفاقية توسيع نطاق أعمال الشركتين في السوق المصرية، وإطلاق العديد من مبادرات التدريب والتأهيل والتشغيل كجزء أساسي ضمن خطة متكاملة للاستثمار في العنصر البشري.وقال رامي صلاح المدير التنفيذي لشركة "تسيبو" مصر إن توقيع الاتفاقية اليوم هو خطوة في سبيل تحقيق حلم أول وأكبر تحالف في قطاع إدارة الخدمات المتكاملة في مصر والتوسع من خلال هذه الاتفاقية فى المنطقة، مؤكدا أنه تم اختيار شركة "إي إف إس" لهذا التعاون المشترك لخبرتهم الواسعة في مجال خدمات المرافق المتكاملة وهو ما سيعزز باقتنا من الخدمات، ويمنح عملائنا مزيد من التميز، كما يسمح لنا بتوسيع قاعدة عملائنا، وتقديم خدماتنا المشتركة لعملاء الشركتين، بالإضافة إلى العملاء المستقبليين فيما سيتم الإعلان عنهم قريبًا.وأضاف رامي صلاح، أن نشاط تسيبو يمتد لأكثر من 28 دولة حول العالم، ويصل حجم استثماراتنا في مصر 20 مليون دولار، ونخطط لزيادة استثماراتنا إلى 50 مليون دولار، ونمتلك حجم عمالة مباشرة تتخطى 40،000 عاملًا في أكثر من 5000 موقع وشركة حول العالم، وهو ما يعزز خطواتنا الطموحة لدخول السوق المصرية كونها من الأسواق الرئيسية في المنطقة والقارة الأفريقية، موضحا أن شعار الشركة هو " نطور الأفراد.. لنخدم الأفراد.. للنهوض بالمجتمع"، وهو ما يجعل الاستثمار في العنصر البشرى ركيزة أساسية لعملنا، لهذا نعمل حاليا لإطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب 10،000 شاب لسوق العمل في إطار دعم الشباب المصري الباحثين عن فرص عمل جادة، في إطار دعم الشباب المصري الباحثين عن فرص عمل جادة وهو ما سيعمل على تقليل نسب البطالة تماشيًا من الثروة الاجتماعية للدولة.ومن جانبه؛ قال رامي منصور رئيس مجلس إدارة شركة "أي أف أس"، إن مصر سوقًا واعدًا مليئًا بالإمكانيات والفرص للنمو والتطور في مجال الأعمال، وهو ما شجعنا على هذة توقيع الاتفاقية كنقطة انطلاق نحو القارة الأفريقية والمنطقة بأكملها، لنصبح أكبر كيان في مجال "خدمات إدارة المرافق المتكاملة والضيافة" في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أن TSEBO من الشركات ذات الخبرة الواسعة على مستوى القارة الأفريقية والمعروفة بباقتها المتميزة من خدمات الضيافة وخدمات المرافق، والتي تتحد مع خبرة شركة EFS التي تمتد على مدار 11 عامًا في منطقة الشرق الأوسط، ما يمثل خطوة جيدة وطموحة لتطوير القطاع الخدمي في مصر.وأضاف رامي منصور، أن هناك فرصة قوية لنمو هذا القطاع بما يمتلكه من فرص كبيرة، وواعدة في ظل المشروعات القومية والمدن الجديدة التي تقوم بها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، لهذا يعد هذا التحالف مهمًا الآن أكثر من أي وقت مضى لتطوير الخدمات التي تقدم في هذه المشروعات، كما تأتي أهمية تلك الاتفاقية لكونها نقطة انطلاق تمكن الطرفين من دعم قطاع القوى العاملة في مصر، لاهتمامنا بالاستثمار في العنصر البشري وتنمية الموارد البشرية بتأهيلهم وتدريبهم بالقدر الكافي ليصبحوا مؤهلين لسوق العمل ومتطلباته. لذلك فإننا نعلن من خلال هذه الاتفاقية إطلاق مبادرة لتدريب وتأهيل عشرة آلاف شاب مصري في خطوة لدمجهم في القطاع وتحسين حياتهم للأفضل.وأوضح رامي منصور أن EFS لديها خبرة كبيرة في مجال الحلول والخدمات المتكاملة في مجال ومكان العمل، ووصل حجم العملاء والشركات في مصر والشرق الأوسط إلى 26 شركة من كبرى الشركات في مختلف الصناعات، ونهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لعملاء شركة TSEBO، وEFS بالعمل معًا، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لمزيد من العملاء الذين سنعلن عنهم الفترة القادمة.