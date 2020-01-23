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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مصطفى بكري: رجال الشرطة أسود في وقت المعارك

الخميس 23/يناير/2020 - 07:34 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بدور الشرطة المصرية في حفظ الأمن، وتحقيق الاستقرار في مصر بعد 2011، لافتا إلى أن شرطتنا بخير، ورجالها أسود في وقت المعارك.

كما أشاد بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بتكريم اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، قائلا إنه قاد الكثير من العمليات الهجومية لأوكار الإرهابيين وتجار المخدرات.

وأوضح أن اللواء سليم، تمكن من السيطرة على الأمور وإعادة الأمن إلى العديد من المناطق المشتعلة ومنها بحيرة المنزلة والتي احتلها في فترة صعبة من تاريخ مصر تجار المخدرات، مشيرا إلى دوره في القضاء على العديد من الخصومات الثأرية في صعيد مصر، وكذلك البؤر الإجرامية.

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