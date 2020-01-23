أطباء صينيون يتوقعون تجاوز الإصابات بفيروس كورونا الجديد 6 آلاف حالة

توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية، أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، 6 آلاف حالة، جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجموعة «كايشين» الإعلامية المحلية، ومقرها بكين.وكانت السلطات الصينية أكدت وجود 571 حالة إصابة، و17 وفاة حتى 22 يناير.وظهرت سلالة فيروس كورونا التي تشبه الإنفلونزا، والتي لم تكن معروفة من قبل في سوق للحيوانات في وسط مدينة ووهان، وترصد الحالات الآن في أماكن بعيدة منها الولايات المتحدة.وعلى عكس السرية التي أحاطت بانتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد «سارز» في عامي 2002 و2003، والذي قتل نحو 800 شخص، تورد الحكومة الشيوعية في الصين هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في محاولة لمنع انتشار حالة ذعر بين ملايين المسافرين للاحتفال برأس السنة القمرية.