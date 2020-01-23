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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بطل «أفواه وأرانب» يعود للسينما بـ«خان تيولا»

الخميس 23/يناير/2020 - 12:03 ص
محمد عبدالواحد
محمد عبدالواحد
محمد مجدي
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استعان المخرج وسام المدني بالفنان محمد عبدالواحد، الذي ابتعد عن السينما لسنوات طويلة، بعد أن حقق نجاحات كبيرة خلال فترة طفولته من خلال مشاركته للنجمة الراحلة فاتن حمامة والفنان محمود ياسين في بطولة فيلم «أفواه وأرانب».

وأعرب «عبدالواحد» عن سعادته البالغة بالمشاركة في فيلم «خان تيولا»، وأنه شعر بارتياح شديد داخل موقع تصوير العمل، وأشاد أيضًا بمخرج العمل الذي قال عنه إنه يحمل الكثير من الخبرات التي ستضع الفيلم في منطقة مختلفة تمامًا عن نوعية الأعمال السينمائية التي تقدم على الساحة حاليًا.

يذكر إن فيلم «خان تيولا» من بطولة وفاء عامر ونضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال وزهرة الحاروفي وعلي الشجيري والمطرب عز الأسطول، ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم، محمد الكنزي وعاصم الأبيض ودنيا عوني ومينا جمال وأحمد عماد الدين فوشو، ومن تأليف وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداثه في أحد الحقب الزمنية القديمة.

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