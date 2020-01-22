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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» ترفض وصف تفشي كورونا بحالة طوارئ دولية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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امتنعت منظمة الصحة العالمية، عن وصف تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين وبعض البلدان الأخرى، بأنه "حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا على المستوى الدولي" في الوقت الحالي.

ولم تر لجنة من الخبراء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية أي سبب لمثل هذا الإعلان، اليوم الأربعاء، لكنها ما زالت ترغب في الاجتماع غدا الخميس لمواصلة متابعة الوضع.

وتم اكتشاف الفيروس، الذي يسبب أعراضا تشبه أعراض الالتهاب الرئوي في الصين، ولكن تم الإبلاغ عن حالات أصيبت به أيضا في اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في الصين إلى 17 حالة وفاة، حيث تضاعفت تقريبا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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